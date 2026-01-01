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Falcon Eyes RF-425T радиосинхронизатор передатчик

Falcon Eyes RF-425T радиосинхронизатор передатчик

Falcon Eyes
Артикул: VBR-442

Falcon Eyes RF-425T – пусковое устройство дистанционного управления для студийной фотовспышки. Предназначено для срабатывания студийной фотовспышки от камеры.

Описание

В передатчике сигнала использованы передовые конструктивные решения и компоненты. Он может передавать беспроводным способом кодированный сигнал. Схемой предусмоетрена функция спящего режима, когда передатчик не используется. Он имеет низкое потребление энергии.

Передатчик может работать от одной батареи в течение года в спящем режиме или же может выполнить непрерывно 20 000 срабатываний. Ток, необходимый для срабатывания передатчика сигнала, не превышает 0,01 мА и не должен вызывать большой расход энергии камеры.

Характеристики:

  • питание сигнального датчика – 23 A 12 В мини-батарея
  • максимальная дальность действия, м – 15~30 м (открытые пространства, без препятствий)

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