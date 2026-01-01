Falcon Eyes RF-425T радиосинхронизатор передатчик

В передатчике сигнала использованы передовые конструктивные решения и компоненты. Он может передавать беспроводным способом кодированный сигнал. Схемой предусмоетрена функция спящего режима, когда передатчик не используется. Он имеет низкое потребление энергии.
Передатчик может работать от одной батареи в течение года в спящем режиме или же может выполнить непрерывно 20 000 срабатываний. Ток, необходимый для срабатывания передатчика сигнала, не превышает 0,01 мА и не должен вызывать большой расход энергии камеры.
Характеристики:
- питание сигнального датчика – 23 A 12 В мини-батарея
- максимальная дальность действия, м – 15~30 м (открытые пространства, без препятствий)