Falcon Eyes RF-425 радиосинхронизатор

Описание

Приемник работает от сети переменного тока и выполняет декодирование с помощью микропроцессора. Он имеет очень сильную защиту от помех и низкое потребление энергии. Приемник имеет высокую скорость срабатывания, максимальная скорость синхронизации приемника равна 1/160 секунды, поэтому такая скорость синхронизации отвечает требованиям затворов различных камер и обеспечивает получение синхронной вспышки при фотосъемке.

Есть возможность выбора одного из 4-х каналов связи, что позволяет использовать независимо несколько комплектов RF-425 на небольшом расстоянии друг от друга.

Характеристики: