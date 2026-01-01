Falcon Eyes RF-425 радиосинхронизатор

Приемник работает от сети переменного тока и выполняет декодирование с помощью микропроцессора. Он имеет очень сильную защиту от помех и низкое потребление энергии. Приемник имеет высокую скорость срабатывания, максимальная скорость синхронизации приемника равна 1/160 секунды, поэтому такая скорость синхронизации отвечает требованиям затворов различных камер и обеспечивает получение синхронной вспышки при фотосъемке.
Есть возможность выбора одного из 4-х каналов связи, что позволяет использовать независимо несколько комплектов RF-425 на небольшом расстоянии друг от друга.
Характеристики:
- питание передатчика – 23A, 12 В
- разъем для подключения к камере – горячий башмак, мини-джек 3,5 мм
- питание приемника – 220 В переменного тока, 50/60 Гц
- разъем для подключения к вспышке – джек 6,3 мм, мини-джек 3,5 мм
- максимальная дальность действия – 15~30 м (открытое пространство, без препятствий)