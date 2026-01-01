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Falcon Eyes RF-425 радиосинхронизатор

Falcon Eyes RF-425 радиосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: VBR-440

Falcon Eyes RF-425 – комплект радиосинхронизации, предназначен для беспроводной синхронизации работы фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 30 метров. Включает в себя передатчик RF-425T, который крепится к горячему башмаку камеры и приемник RF-425R, который крепится к студийной вспышке.

Описание

Приемник работает от сети переменного тока и выполняет декодирование с помощью микропроцессора. Он имеет очень сильную защиту от помех и низкое потребление энергии. Приемник имеет высокую скорость срабатывания, максимальная скорость синхронизации приемника равна 1/160 секунды, поэтому такая скорость синхронизации отвечает требованиям затворов различных камер и обеспечивает получение синхронной вспышки при фотосъемке.

Есть возможность выбора одного из 4-х каналов связи, что позволяет использовать независимо несколько комплектов RF-425 на небольшом расстоянии друг от друга.

Характеристики:

  • питание передатчика – 23A, 12 В
  • разъем для подключения к камере – горячий башмак, мини-джек 3,5 мм
  • питание приемника – 220 В переменного тока, 50/60 Гц
  • разъем для подключения к вспышке – джек 6,3 мм, мини-джек 3,5 мм
  • максимальная дальность действия – 15~30 м (открытое пространство, без препятствий)

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