Falcon Eyes DMT-4RCR дополнительный приемник к радиосинхронизатору

Описание

Приемник подключается к вспышке с помощью синхрокабеля, работает от двух батарей типа ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех.



Внимание! Шеснадцатиканальная версия комплекта синхронизации совместима с четырехканальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с четырехканальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:

1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике

2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике

Характеристики: