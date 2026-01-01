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-10 %
Falcon Eyes DMT-4RCR дополнительный приемник к радиосинхронизатору
Falcon Eyes DMT-4RCR дополнительный приемник к радиосинхронизатору

Falcon Eyes DMT-4RCR дополнительный приемник к радиосинхронизатору

Falcon Eyes
Артикул: VBR-424

Дополнительный приемник Falcon Eyes DMT-4RCR к радиосинхронизатору.

Предназначен для беспроводного подключения к системе дополнительной студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Конструкцией предусмотрена защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.

Описание

Приемник подключается к вспышке с помощью синхрокабеля, работает от двух батарей типа ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех.

Внимание! Шеснадцатиканальная версия комплекта синхронизации совместима с четырехканальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с четырехканальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:

  • 1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике
  • 2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике

Характеристики:

  • количество каналов  - 16
  • питание приемника - батарейки 3 В, тип AAA, 2 шт
  • интерфейс приемника - вилка мини-джек 3,5 мм, в комплекте переходник на джек 6,35 мм
  • скорость синхронизации - до 1/250 с
  • рабочая частота - 433 МГц
  • радиус действия - до 35 метров

Комплектация

  • Приемник DMT-4RCR.
  • Переходник TS 3,5 мм - TS 6,35 мм.
  • Руководство по эксплуатации.

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