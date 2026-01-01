Falcon Eyes DMT-4RCR дополнительный приемник к радиосинхронизатору

Приемник подключается к вспышке с помощью синхрокабеля, работает от двух батарей типа ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех.
Внимание! Шеснадцатиканальная версия комплекта синхронизации совместима с четырехканальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с четырехканальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:
- 1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике
- 2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике
Характеристики:
- количество каналов - 16
- питание приемника - батарейки 3 В, тип AAA, 2 шт
- интерфейс приемника - вилка мини-джек 3,5 мм, в комплекте переходник на джек 6,35 мм
- скорость синхронизации - до 1/250 с
- рабочая частота - 433 МГц
- радиус действия - до 35 метров