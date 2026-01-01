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Falcon Eyes MX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700

Falcon Eyes MX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700

Falcon Eyes
Артикул: VBR-425

Falcon Eyes MX1N – радиосинхронизатор плюс пульт дистанционного управления (в одном устройстве). Позволяет делать снимки дистанционно и поддерживает серийную съемку. Синхронизирует фотокамеру со студийными или накамерными вспышками. Совместимость с камерами Nikon D300/D700

Описание

Характеристики:

  • дистанция срабатывания – до 100 м
  • число каналов – 16
  • время синхронизации, с – 1/250

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