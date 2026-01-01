Falcon Eyes MX1N радиосинхронизатор для Nikon D300/D700

Характеристики:
- дистанция срабатывания – до 100 м
- число каналов – 16
- время синхронизации, с – 1/250
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes MX1N – радиосинхронизатор плюс пульт дистанционного управления (в одном устройстве). Позволяет делать снимки дистанционно и поддерживает серийную съемку. Синхронизирует фотокамеру со студийными или накамерными вспышками. Совместимость с камерами Nikon D300/D700
Характеристики:
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