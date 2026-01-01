Raylab RRT-18 дистанционный пульт для Sprint II/Grant II

Артикул: NVF-2302

Raylab RRT-18 – восьмиканальный пульт дистанционного управления для моноблоков Sprint II и Grant II. В данной модели семь разделенных каналов и один для одновременного управления всеми приборами, настроенными с 1 по 7 канал. Пульт позволяет контролировать мощность импульса Sprint II и Grant II, настраивая пилотный свет. Может быть установлен в стандартный горячий башмак камеры и использован в качестве радиосинхронизатора (радиотриггера).