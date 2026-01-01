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PocketWizard PW-AC3-N модуль управления AC3 для Nikon

PocketWizard PW-AC3-N модуль управления AC3 для Nikon

PocketWizard
Артикул: FTR-847

PocketWizard PW-AC3-N – модуль управления, с помощью которого фотограф получает возможность удаленно контролировать мощность ведомых вспышек. Благодаря простоте конструкции, малому весу и компактности, данная модель станет оптимальным выбором для фотографа.

Описание

PocketWizard PW-AC3-N модуль управления AC3 для Nikon

Комплектация

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