PocketWizard MiniTT1 для Nikon радиотрансмиттер

Описание

Программное обеспечение ControlTL, задействованное в радиосинхронизаторах MiniTT1 и FlexTT5, дает целый ряд новых возможностей фотографам, использующим TTL-совместимые вспышки, и не только.

FlexTT5 может работать и в качестве приемника, и в качестве передатчика. Более компактный MiniTT1 может использоваться только как передатчик.

Параметры:

Запуск удаленных вспышек в режиме TTL

Радиус действия до 240 метров

35 каналов передачи сигнала с цифровым кодированием

Отсутствие ограничений, накладываемых синхронизацией, работающей в инфракрасном диапазоне: Вы можете запускать удаленные вспышки, находящиеся вне прямой видимости, и не заботиться о ярком солнечном свете

Поддержка дистанционного управления соотношением мощностей вспышек ведомых групп

Синхронизация накамерных или студийных вспышек при выдержках до 1/8000

Точная синхронизация по задней шторке с определением настроек через интерфейс камеры

Улучшенные характеристики скоростной съемки

Режим Pre-Flash Boost, увеличивающий мощность первого калибровочного импульса на три ступени и второго– на одну

Режим ретрансляции. FlexTT5, установленный на удаленной камере, запускает ее при получении управляющего сигнала и, автоматически переключившись в режим передатчика, подает сигнал для запуска вспышек синхронно со срабатыванием затвора.

Совместимость (без поддержки TTL) с радиосинхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX

Широкий спектр настроек параметров работы.

Технические характеристики: