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Pixel Pawn/TF-362 RX радиосинхронизатор приемник для Nikon

Pixel Pawn/TF-362 RX радиосинхронизатор приемник для Nikon

Pixel
Артикул: NVF-7992

Pixel Pawn/TF-362 RX – дополнительный приемник для радиосинхронизатора Pawn. Дает возможность увеличить количество одновременно запускаемых вспышек. Для системы Nikon.

Описание

Pixel Pawn/TF-362 RX радиосинхронизатор приемник для Nikon

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