Pixel Pawn/TF-362 RX радиосинхронизатор приемник для Nikon

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel Pawn/TF-362 RX – дополнительный приемник для радиосинхронизатора Pawn. Дает возможность увеличить количество одновременно запускаемых вспышек. Для системы Nikon.
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.