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Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)

Pixel Pawn TF-362 радиосинхронизатор для Nikon (комплект)

Pixel
Артикул: NVF-9246

Pixel Pawn TF-362 - радиосинхронизатор для Nikon (комплект приемник и передатчик).

Шестнадцатиканальный радиосинхронизатор с приемником предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерной вспышкой. Радиус действия до 80 м. Для системы Nikon.

Описание

Беспроводной синхронизатор работает на частоте 2,4 ГГц. Стабильную работу на данной частоте поддерживает модуляция FSK. Скорость синхронизации до 1/250 с (в зависимости от Х-синхронизации фотоаппарата). 

Передатчик работает в режимах - одиночный, bulb и с задержкой 4 секунды.  

Приемник потребляет всего 2mA, а передатчик 3mA в режиме ожидания, что существенно экономит заряд. Передатчик работает от двух батарей типа ААА, а приемник от батареи CR-2032, заряда которой достаточно для 10 000 часов работы.

Учитывая невысокую стоимость и удобство в работе модель является наиболее популярной для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде.

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