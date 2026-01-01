Pixel Pawn TF-361 радиосинхронизатор для Canon (комплект)

Описание

Беспроводной синхронизатор работает на частоте 2,4 ГГц. Стабильную работу на данной частоте поддерживает модуляция FSK. Скорость синхронизации до 1/250 с (в зависимости от Х-синхронизации фотоаппарата).

Передатчик работает в режимах - одиночный, bulb и с задержкой 4 секунды.

Приемник потребляет всего 2mA, а передатчик 3mA в режиме ожидания, что существенно экономит заряд. Передатчик работает от двух батарей типа ААА, а приемник от батареи CR-2032, заряда которой достаточно для 10 000 часов работы.

Учитывая невысокую стоимость и удобство в работе модель является наиболее популярной для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде.