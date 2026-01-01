Phottix Strato II дополнительный приемник для радиосинхронизатора Sony

Артикул: NVF-729

Дополнительный приемник Phottix Strato II Sony для беспроводного управления накамерной вспышкой Phottix Strato II Multi 5-в-1. Четыре канала и четыре группы обеспечивают необходимый контроль для студийной и выездной фотосъёмки. Strato II Multi может также быть использован в качестве проводного или беспроводного спуска затвора.

Не совместим со вспышкой Yongnuo 465.