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Phottix Strato II дополнительный приемник для радиосинхронизатора Sony

Phottix Strato II дополнительный приемник для радиосинхронизатора Sony

Phottix
Артикул: NVF-729

Дополнительный приемник Phottix Strato II Sony для беспроводного управления накамерной вспышкой Phottix Strato II Multi 5-в-1. Четыре канала и четыре группы обеспечивают необходимый контроль для студийной и выездной фотосъёмки. Strato II Multi может также быть использован в качестве проводного или беспроводного спуска затвора.

Не совместим со вспышкой Yongnuo 465.

Описание

Phottix Strato II дополнительный приемник для радиосинхронизатора Sony

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