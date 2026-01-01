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Phottix Strato (15685) передатчик для Sony

Phottix Strato (15685) передатчик для Sony

Phottix
Артикул: NVF-718

Phottix Strato – передатчик, предназначенный для беспроводного управления вспышкой Sony. Оснащен двухцветным индикатором состояния – передачи сигнала на приемник и срабатывания фотокамеры. Мощность передатчика до 100 мВт. Рабочая частота 2,4 ГГц.

Описание

Phottix Strato (15685) передатчик для Sony

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