Phottix Strato (15685) передатчик для Sony

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Strato – передатчик, предназначенный для беспроводного управления вспышкой Sony. Оснащен двухцветным индикатором состояния – передачи сигнала на приемник и срабатывания фотокамеры. Мощность передатчика до 100 мВт. Рабочая частота 2,4 ГГц.
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