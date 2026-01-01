Phottix (15697) Strato дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon

Описание

Приемник Strato для Canon использует частоту 2.4 ГГц и может работать на расстоянии до 100 метров. Синхронизатор вспышек Strato дает возможность произвести снимки со скоростью 1/250 секунды.

Приемник имеет функцию активизации вспышки wake-up.

Крепление горячий башмак передатчика Strato расчитано для современных вспышек работающих только с фотоаппаратами DSLR.

Питание осуществляется широко распространенными батареями ААА.

Совместимость вспышек: