Phottix (15697) Strato дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon

Приемник Strato для Canon использует частоту 2.4 ГГц и может работать на расстоянии до 100 метров. Синхронизатор вспышек Strato дает возможность произвести снимки со скоростью 1/250 секунды.
Приемник имеет функцию активизации вспышки wake-up.
Крепление горячий башмак передатчика Strato расчитано для современных вспышек работающих только с фотоаппаратами DSLR.
Питание осуществляется широко распространенными батареями ААА.
Совместимость вспышек:
- Canon 380EX, 420 EX, 430EX, 430 EXII, 540 EZ, 550EX, 580 EX, 580 EXII.