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Phottix (15697) Strato дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon
Phottix (15697) Strato дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon
Phottix (15697) Strato дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon

Phottix (15697) Strato дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon

Phottix
Артикул: NVF-730

Phottix Strato (15697) - дополнительный приемник для радиосинхронизатора Canon.

Приемник для беспроводного управления вспышкой Canon. Оснащен двухцветным индикатором состояния - получения сигнала от передатчика и срабатывания фотокамеры.

Описание

Приемник Strato для Canon использует частоту 2.4 ГГц и может работать на расстоянии до 100 метров. Синхронизатор вспышек Strato дает возможность произвести снимки со скоростью 1/250 секунды.

Приемник имеет функцию активизации вспышки wake-up.

Крепление горячий башмак передатчика Strato расчитано для современных вспышек работающих только с фотоаппаратами DSLR.

Питание осуществляется широко распространенными батареями ААА.

Совместимость вспышек:

  • Canon 380EX, 420 EX, 430EX, 430 EXII, 540 EZ, 550EX, 580 EX, 580 EXII.

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2 480 ₽
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