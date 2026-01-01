Phottix Odin (89047) комплект радиосинхронизаторов TTL для Sony

Радиосинхронизатор Phottix Odin TTL включает в себя передатчик и блок управления (TCU), а также приемник для совместимых импульсных вспышек с креплением горячий башмак. Устройство Phottix Odin TTL предлагает фотографам четыре радиоканала и три контролируемые группы вспышек.
Вспышки контролируют TTL-режимах в пропорции A:B с настройкой EV +/- в три шага. С данным устройством существует уникальна возможность устанавливать группы в режиме TTL/смешанном. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL-режиме при помощи регулирования EV +/-.
Функции:
• беспроводное управление на частоте 2,4 Ггц. Режимы запуска – TTL и ручной • удаленное управление мощностью групп вспышек с коррекцией экспозиции (3 стопа с шагом 1/3) • работа в смешанном режиме – одни группы вспышек запускаются в TTL-, другие в ручном режиме • удаленное управление мощностью в режиме A:B ratio с возможностью коррекции экспозиции • высокая скорость синхронизации – до 1/8000 с • синхронизация по задней шторке • удаленное управление мощностью вспышек в ручном режиме • удаленное управление зумом вспышек – ручное или автоматическое • совместимость с радиосинхронизаторами Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 • возможность обновления прошивки через USB-порт.
Phottix Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTL для Sony совместим с Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 беспроводными синхронизаторами вспышек. Пользователи данных устройств смогут без проблем добавить Odin в свою систему синхронизации работы вспышек. Так как мир фотоаппаратов и вспышек постоянно меняется, система Phottix Odin будет обновляться при необходимости при помощи встроенного порта USB. Устройство четырехканальное, 2,4 ГГЦ, передатчик и приемник работают на расстоянии, которое превышает 100 метров, используются батареи АА. Доступен комплект передатчик и приемник Phottix Odin TTL Flash Trigger, а также приемник отдельно.
Технические характеристики:
- Частота: 2,4 ГГц
- Дистанция: 100м +
- Количество каналов: 4 канала
- Группы: 3 группы (А, В, С)
- Батареи: 2хАА батареи (TCU и приемник), 5V DC на приемник (внешний порт питания)
- Максимальная скорость синхронизации: 1/8000 секунды*
- Выход: горячий башмак, 3,5 мм порт (приемник)
- Вход: порт USB (передатчик и приемник)
- Крепление: ¼ штативное крепление, холодный башмак (приемник)
- Входное напряжение: 2,4–3,2 В
- Напряжение порта вспышки: 6В (передатчик) ≤300В (приемник)
- Размеры корпуса: 94(д)x66(ш)x35(в) мм (передатчик), 90(д)x45(ш)x40(в) мм (приемник)
- Вес: 105 г (передатчик), 66 г (приемник) – без батарей
- Рабочая темепература: -15–65 C
- Температура хранения: -30–85 C
Совместимость: цифровые фотоаппараты и вспышки Sony. Некоторые TTL-вспышки производства третьей стороны могут работать с Phottix Odin. Учитывая большое количество альтернативных производителей вспышек, Phottiх не будет тестировать, обеспечивать поддержку или устранять неисправности при использовании вспышек производства третьей стороны.