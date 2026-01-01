Phottix Odin TTL дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Odin TTL для Canon v1.5

Phottix Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTL для Canon совместим с Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 беспроводными синхронизаторами вспышек. Пользователи данных устройств смогут без проблем добавить Odin в свою систему синхронизации работы вспышек. Так как мир фотоаппаратов и вспышек постоянно меняется, система Phottix Odin будет обновляться при необходимости при помощи встроенного порта USB.
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