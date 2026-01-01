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Phottix Odin TTL дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Odin TTL для Canon v1.5

Phottix Odin TTL дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Odin TTL для Canon v1.5

Phottix
Артикул: NVF-728

Дополнительный приемник для радиосинхронизаторов Phottix Odin для вспышек Canon v1.5, с помощью которых можно без использования кабелей «поджигать» TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

Описание

Phottix Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTL для Canon совместим с Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 беспроводными синхронизаторами вспышек.  Пользователи данных устройств смогут без проблем добавить Odin в свою систему синхронизации работы вспышек.  Так как мир фотоаппаратов и вспышек постоянно меняется, система Phottix Odin будет обновляться при необходимости при помощи встроенного порта USB.

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