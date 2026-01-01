Phottix Odin TTL дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Odin TTL для Canon v1.5

Артикул: NVF-728

Дополнительный приемник для радиосинхронизаторов Phottix Odin для вспышек Canon v1.5, с помощью которых можно без использования кабелей «поджигать» TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.