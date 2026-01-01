Phottix Odin TTL (89056) дополнительный приемник для Nikon

Артикул: NVF-727

Дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Odin для Nikon, который позволяет без использования кабелей «поджигать» TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.