images
Phottix Odin TTL (89056) дополнительный приемник для Nikon

Phottix Odin TTL (89056) дополнительный приемник для Nikon

Phottix
Артикул: NVF-727

Дополнительный приемник для радиосинхронизатора Phottix Odin для Nikon, который позволяет без использования кабелей «поджигать» TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

Описание

Совместимость:   Фотоаппараты и вспышки Nikon Digital, вспышка Phottix Mitros TTL для Nikon.  Некоторые TTL вспышки производства третьей стороны могут работать с Phottix Odin.  Учитывая большое количество альтернативных производителей вспышек, Phottiх не будет тестировать, обеспечивать поддержку или устранять неисправности при использовании вспышек производства третьей стороны.

Вспышки: Nikon SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, Phottix Mitros TTL для Nikon

Фотоаппараты: D70 и D70s не совместимы 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как стать звездным влогером
Как стать звездным влогером
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Марцин Райчек — современный польский фотограф
Марцин Райчек — современный польский фотограф
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.