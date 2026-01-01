Phottix Odin TTL (89056) дополнительный приемник для Nikon

Совместимость: Фотоаппараты и вспышки Nikon Digital, вспышка Phottix Mitros TTL для Nikon. Некоторые TTL вспышки производства третьей стороны могут работать с Phottix Odin. Учитывая большое количество альтернативных производителей вспышек, Phottiх не будет тестировать, обеспечивать поддержку или устранять неисправности при использовании вспышек производства третьей стороны.
Вспышки: Nikon SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, Phottix Mitros TTL для Nikon
Фотоаппараты: D70 и D70s не совместимы