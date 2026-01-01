Phottix Odin (89055) комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon

Описание

Радиосинхронизатор Phottix Odin TTL включает в себя передатчик и блок управления (TCU), а также приемник для совместимых импульсных вспышек с креплением горячий башмак. Устройство Phottix Odin TTL предлагает фотографам четыре радиоканала и три контролируемые группы вспышек. Вспышки контролируются в традиционных для Nikon TTL-режимах пропорции A:B с настройкой EV +/- в три шага. С данным устройством существует уникальная возможность устанавливать группы в режиме TTL/смешанном. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL-режиме при помощи регулирования EV +/-. Группы также могут быть настроены в ручном режиме с удаленной регуляцией настройки мощности, либо выключены. Функции: • беспроводное управление на частоте 2,4 ГГц. Режимы запуска – TTL и ручной • удаленное управление мощностью групп вспышек с коррекцией экспозиции (3 стопа с шагом 1/3) • работа в смешанном режиме – одни группы вспышек запускаются в TTL-, другие в ручном режиме • удаленное управление мощностью в режиме A:B ratio с возможностью коррекции экспозиции • высокая скорость синхронизации – до 1/8000 с • синхронизация по задней шторке • удаленное управление мощностью вспышек в ручном режиме • удаленное управление зумом вспышек – ручное или автоматическое • совместимость с радиосинхронизаторами Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 • возможность обновления прошивки через USB-порт. Phottix Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTL для Nikon совместим с Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 беспроводными синхронизаторами вспышек. Пользователи данных устройств смогут без проблем добавить Odin в свою систему синхронизации работы вспышек. Так как мир фотоаппаратов и вспышек постоянно меняется, система Phottix Odin будет обновляться при необходимости при помощи встроенного порта USB. Устройство четырехканальное, 2,4 ГГЦ, передатчик и приемник работают на расстоянии, которое превышает 100 метров, используются батареи АА. Доступен комплект передатчик и приемник Phottix Odin TTL Flash Trigger, а также приемник отдельно. Технические характеристики: Частота: 2,4 ГГц Дистанция: 100 м + Количество каналов: 4 канала Группы: 3 группы (А, В, С) Батареи: 2хАА батареи (TCU и приемник), 5V DC на приемник (внешний порт питания) Максимальная скорость синхронизации: 1/8000 секунды* Выход: горячий башмак, 3.5 мм порт (приемник) Вход: порт USB (передатчик и приемник) Крепление: ¼ штативное крепление, холодный башмак (приемник) Входное напряжение: 2,4–3,2 В Напряжение порта вспышки: 6В (передатчик) ≤300В (приемник) Размеры корпуса: 94(д)x66(ш)x35(в) мм (передатчик), 90(д)x45(ш)x40(в) мм (приемник) Вес: 105 г (передатчик), 66 г (приемник) – без батарей Рабочая темепература: от -15 до +65 C Температура хранения: от -30 до +85 C Совместимость: Фотоаппараты и вспышки Nikon Digital, вспышка Phottix Mitros TTL для Nikon. Некоторые TTL вспышки производства третьей стороны могут работать с Phottix Odin. Учитывая большое количество альтернативных производителей вспышек, Phottiх не будет тестировать, обеспечивать поддержку или устранять неисправности при использовании вспышек производства третьей стороны.

Вспышки: Nikon SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, Phottix Mitros TTL для Nikon

Фотоаппараты: D70 и D70s не совместимы

Внимание! Более новые передатчики радиосинхронизаторов Phottix совместимы сo старшими моделями приемников. Старшие передатчики не совместимы с более новыми системами. Подробнее об этом можно прочитать в инструкции по эксплуатации устройства Phottix Odin TTL для Nikon.



