Phottix Atlas II (89103) передатчик-приемник для беспроводного управления вспышкой

Phottix Atlas II может быть использован в качестве проводного/беспроводного пульта д/у для спуска затвора. Модель имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора (неполное нажатие приведет в действие автофокус, полное нажатие кнопки позволит произвести снимок).
Atlas II (89103) совместим с первоначальной моделью Atlas!
Характеристики:
- частота – 2,4 ГГц
- батареи – 2хАА
- максимальная скорость синхронизации – 1/250 с
- мощность – 2,5 dBm
- порты – горячий башмак, разъемы 3,5 мм
- крепление – 1/4 винт для штатива