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NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек
NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек
NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек

NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек

NiceFoto
Артикул: DAN-9588

NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек.

Радиосинхронизатор для студийных вспышек. 16 каналов.  Расстояние использования до 30 м. Частота - 433 Мгц. В комплекте переходник с 3,5" на 6,3". 

Описание

NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек

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