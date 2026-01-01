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Москва
Малая Семеновская 3с6
NiceFoto DC-16B радиосинхронизатор 16-канальный с разъемом 3,5 для студийных вспышек.
Радиосинхронизатор для студийных вспышек. 16 каналов. Расстояние использования до 30 м. Частота - 433 Мгц. В комплекте переходник с 3,5" на 6,3".
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