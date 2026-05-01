NiceFoto – профессиональное студийное оборудование и инновации в области света

NiceFoto (НайсФото) – китайский бренд, основанный в 1999 году, который зарекомендовал себя как один из пионеров в области разработки аккумуляторных студийных моноблоков. Специализируясь на профессиональном фотооборудовании и осветительных решениях, компания предлагает широкий спектр продукции: от студийных вспышек и LED-панелей до радиосинхронизаторов, светоформирующих насадок и стоек.

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые категории оборудования NiceFoto:

Студийные моноблоки и вспышки – серии C4, GB-250 с байонетом Bowens, мощностью до 600 Вт и поддержкой HSS;

LED-осветители для фото и видео – модели HC-1000B II, SL-120A, LV-3000A с высоким CRI ≥95, плавной регулировкой яркости и тихой системой охлаждения;

Аксессуары и стойки – алюминиевые стойки LS-360AT высотой до 3,6 м с воздушной пневмозащитой, держатели фонов, софтбоксы и радиосинхронизаторы.

Почему профессионалы выбирают NiceFoto:

✓ Инновации – одни из первых на рынке представили полностью беспроводные моноблоки со встроенным аккумулятором (с 2011 года);

✓ Высокое качество света – индекс цветопередачи (CRI) большинства LED-осветителей достигает 95-98, обеспечивая естественную и точную цветопередачу;

✓ Универсальность – стандартный байонет Bowens на моноблоках и LED-панелях совместим с тысячами светоформирующих насадок;

✓ Тихая работа – LED-осветители оснащены сбалансированной системой охлаждения, что критически важно для видеосъёмки со звуком;

✓ Цена и качество – оборудование NiceFoto остаётся более доступным, чем аналоги от раскрученных брендов, без потери надёжности и функциональности.

Как купить оборудование NiceFoto в photogora.ru?

Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве, Санкт-Петербурге и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный комплект освещения под ваши задачи – будь то небольшая домашняя студия, выездная съёмка или профессиональный павильон.