Lumifor LRT-V1N радиосинхронизатор для VELO и NIKON

С помощью пульта возможно произвести выбор режима синхронизации, высокоскоростной синхронизации HSS. Выбрать канала связи (1-8) и установитьгруппы A-B-C. Назначение одинаковой группы нескольким осветителям позволяет удаленно изменять мощность и осуществлять другой контроль всей группы одновременно.Обновления встроенного ПО осуществляется через разъем микро USB, кабель поставляется в комплекте.
Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.
Посадочный диаметр - 144 мм.