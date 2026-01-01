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Lumifor LRT-V1N радиосинхронизатор для VELO и NIKON

Lumifor LRT-V1N радиосинхронизатор для VELO и NIKON

Lumifor
Артикул: NVF-8255

Lumifor LRT-V1N – пульт ДУ-радиосинхронизатор для VELO и NIKON. Производит включение и регулировку пилотного света, а так же включение и отключение звукового сигнала.

С его помощью можно так же производить регулировку мощности импульса осветителя VELO. Установку режима съемки – Manual/TTL (для камер Canon, Nikon, Sony).

Описание

С помощью пульта возможно произвести выбор режима синхронизации, высокоскоростной синхронизации HSS. Выбрать канала связи (1-8) и установитьгруппы A-B-C. Назначение одинаковой группы нескольким осветителям позволяет удаленно изменять мощность и осуществлять другой контроль всей группы одновременно.Обновления встроенного ПО осуществляется через разъем микро USB, кабель поставляется в комплекте.

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