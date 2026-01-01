Lumifor LRT-V1N радиосинхронизатор для VELO и NIKON

Артикул: NVF-8255

Lumifor LRT-V1N – пульт ДУ-радиосинхронизатор для VELO и NIKON. Производит включение и регулировку пилотного света, а так же включение и отключение звукового сигнала.

С его помощью можно так же производить регулировку мощности импульса осветителя VELO. Установку режима съемки – Manual/TTL (для камер Canon, Nikon, Sony).