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Godox Xpro-N (TTL) устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Nikon

Godox Xpro-N (TTL) устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Nikon

Godox
Артикул: NVF-9549

Godox Xpro-N (TTL) - устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Nikon.

Дополнительный передатчик для Nikon, предназначен для дистанционного запуска и управления внешними накамерными вспышками в режимах TTL, а также запуска студийных моноблоков. Максимальный радиус действия - 100 метров.


Описание

Радиосинхронизатор (передатчик) с поддержкой полного набора функций TTL для камер Nikon.

  • Совместимые камеры - D5, D4, D60, D70S, D90, D100, D200, D300S, D300, D500, D610, D700, D750, D800, D810, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D7000, D7100.
  • Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/TTL) - серия AD600, серия AD360II, AD200, серия V860II, серия V850II/TT685, TT600/TT350N.
  • Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/высокоскоростная синхронизация) - серии Qicker II, QT II, SK II, DP II, GS II.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox X1R-C (управление/TTL) - Nikon SB910/SB800/SB5000, Godox V860N.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (управление/высокоскоростная синхронизация) -  AD360, AR400.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (только запуск) - серии Qicker, SK, DP, GT/GS, Smart.

Характеристики:

  • антенна - внутренняя
  • вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
  • индикация состояния - светодиодный индикатор (зеленый/красный)
  • используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
  • каналы - 32 канала, 16 групп
  • корпус - ударостойкий пластик
  • радиус действия - до 100 м
  • способы крепления - на горячий башмак
  • электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
  • габариты, мм - 90x58x50
  • вес, г - 80 (с батареями)

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