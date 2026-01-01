Godox Xpro-N (TTL) устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Nikon

Радиосинхронизатор (передатчик) с поддержкой полного набора функций TTL для камер Nikon.
- Совместимые камеры - D5, D4, D60, D70S, D90, D100, D200, D300S, D300, D500, D610, D700, D750, D800, D810, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D7000, D7100.
- Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/TTL) - серия AD600, серия AD360II, AD200, серия V860II, серия V850II/TT685, TT600/TT350N.
- Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/высокоскоростная синхронизация) - серии Qicker II, QT II, SK II, DP II, GS II.
- Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox X1R-C (управление/TTL) - Nikon SB910/SB800/SB5000, Godox V860N.
- Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (управление/высокоскоростная синхронизация) - AD360, AR400.
- Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (только запуск) - серии Qicker, SK, DP, GT/GS, Smart.
Характеристики:
- антенна - внутренняя
- вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
- индикация состояния - светодиодный индикатор (зеленый/красный)
- используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
- каналы - 32 канала, 16 групп
- корпус - ударостойкий пластик
- радиус действия - до 100 м
- способы крепления - на горячий башмак
- электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
- габариты, мм - 90x58x50
- вес, г - 80 (с батареями)