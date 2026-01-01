Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL

Совместимые камеры - X-Pro2, X-T20, X-T2, X-T1, X-H1, GFX 50S, X-Pro1, X-T10, X-E1, X-A3, X100F, X100T.
Характеристики:
- антенна - внутренняя
- вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
- индикация состояния - светодиодный индикатор (зеленый/красный)
- используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
- каналы - 32 канала, 16 групп
- корпус - ударостойкий пластик
- радиус действия - до 100 м
- способы крепления - на горячий башмак
- электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
- габариты, мм - 90x58x50
- вес, г - 80 (с батареями)