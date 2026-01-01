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Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL
Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL
Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL
Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL
Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL
Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL

Godox Xpro-F синхронизатор-передатчик для фотокамер Fuji TTL

Godox
Артикул: DAN-1340

Godox Xpro-F - устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Fuji.

Дополнительный передатчик для Fuji, предназначен для дистанционного запуска и управления внешними накамерными вспышками в режимах TTL, а также запуска студийных моноблоков. Максимальный радиус действия - 100 метров.

Описание

Совместимые камеры - X-Pro2, X-T20, X-T2, X-T1, X-H1, GFX 50S, X-Pro1, X-T10, X-E1, X-A3, X100F, X100T.

Характеристики:

  • антенна - внутренняя
  • вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
  • индикация состояния - светодиодный индикатор (зеленый/красный)
  • используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
  • каналы - 32 канала, 16 групп
  • корпус - ударостойкий пластик
  • радиус действия - до 100 м
  • способы крепления - на горячий башмак
  • электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
  • габариты, мм - 90x58x50
  • вес, г - 80 (с батареями)

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