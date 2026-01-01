Godox Xpro-C (TTL) устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Canon.

Радиосинхронизатор (передатчик) с поддержкой полного набора функций TTL для камер Canon.
- Совместимые камеры - 1Dx Mark II, 1Dx, 5Ds/5Dsr, 5DIV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 7D Mark II, 7D, 6D, 80D, 50D, 40D, 30D, 750D/760D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D Digital, 350D Digital, 100D, 1200D, 1000D, 1100D, M5, M3.
- Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/TTL) - серия AD600, серия AD360II, AD200, серия V860II, серия V850II/TT685, TT600/TT350C.
- Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/высокоскоростная синхронизация) - серии Qicker II, QT II, SK II, DP II, GS II.
- Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox X1R-C (управление/TTL) - Canon 600EX-RT/580EXII/580EX/430EXII, Godox V860C.
- Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (управление/высокоскоростная синхронизация) - AD360, AR400.
- Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (только запуск) - серии Qicker, SK, DP, GT/GS, Smart.
Характеристики:
- антенна - внутренняя
- вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
- индикация состояния - светодиодный индикатор (зеленый/красный)
- используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
- каналы - 32 канала, 16 групп
- корпус - ударостойкий пластик
- радиус действия - до 100 м
- способы крепления - на горячий башмак
- электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
- габариты, мм - 90x58x50
- вес, г - 80 (с батареями)