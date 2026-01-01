images
Godox Xpro-C (TTL) устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Canon.

Godox Xpro-C (TTL) устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Canon.

Godox
Артикул: NVF-9547

Godox Xpro-C (TTL) - устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Canon.

Дополнительный передатчик для Canon, предназначен для дистанционного запуска и управления внешними накамерными вспышками в режимах TTL, а также запуска студийных моноблоков. Максимальный радиус действия - 100 метров.

Описание

Радиосинхронизатор (передатчик) с поддержкой полного набора функций TTL для камер Canon.

  • Совместимые камеры - 1Dx Mark II, 1Dx, 5Ds/5Dsr, 5DIV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 7D Mark II, 7D, 6D, 80D, 50D, 40D, 30D, 750D/760D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D Digital, 350D Digital, 100D, 1200D, 1000D, 1100D, M5, M3.
  • Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/TTL) - серия AD600, серия AD360II, AD200, серия V860II, серия V850II/TT685, TT600/TT350C.
  • Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/высокоскоростная синхронизация) - серии Qicker II, QT II, SK II, DP II, GS II.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox X1R-C (управление/TTL) - Canon 600EX-RT/580EXII/580EX/430EXII, Godox V860C.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (управление/высокоскоростная синхронизация) - AD360, AR400.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (только запуск) - серии Qicker, SK, DP, GT/GS, Smart.

Характеристики:

  • антенна - внутренняя
  • вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
  • индикация состояния - светодиодный индикатор (зеленый/красный)
  • используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
  • каналы - 32 канала, 16 групп
  • корпус - ударостойкий пластик
  • радиус действия - до 100 м
  • способы крепления - на горячий башмак
  • электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
  • габариты, мм - 90x58x50
  • вес, г - 80 (с батареями)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9119
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-80120BW – софтбокс размером 80х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


4 480 ₽
В корзину
-10 %
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Арт. DAN-2064
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Godox Gemini GS400II компактная студийная вспышка.

Мощность 400 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-10 %15 590 ₽
14 030 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2105 Pastel Grey 05 фон бумажный 2,1x6м цвет пастельно-серый
Vibrantone VBRT2105 Pastel Grey 05 фон бумажный 2,1x6м цвет пастельно-серый
Vibrantone VBRT2105 Pastel Grey 05 фон бумажный 2,1x6м цвет пастельно-серый
Арт. DAN-5742
Vibrantone VBRT2105 Pastel Grey 05 фон бумажный 2,1x6м цвет пастельно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2105 Pastel Grey 05, размер - 2,1x6 м, цвет - пастельно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
-10 %
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Арт. DAN-2049
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 23 ч

Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.

Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

-10 %8 390 ₽
7 550 ₽
В корзину
PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP BK-3HCDE/2BE аккумулятор
PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP BK-3HCDE/2BE аккумулятор
Арт. DAN-1468
PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP BK-3HCDE/2BE аккумулятор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Panasonic Eneloop Pro AA 2500 mAh R2U - комплект аккумуляторов 2 шт.

Акумуляторы изготовлены по LSD-технологии и сохраняют 85 процентов своего заряда в течении одного года хранения. Пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжатся до 500 циклов.

2 890 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Эдвард Уэстон - американский классик &quot;прямой фотографии&quot;
Эдвард Уэстон - американский классик "прямой фотографии"
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.