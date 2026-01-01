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Godox X1T-O устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Olympus/Panasonic

Godox X1T-O устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Olympus/Panasonic

Godox
Артикул: NVF-9550

Godox X1T-O - устройство радиоуправления (передатчик) для фотокамер Olympus/Panasonic.

Дополнительный передатчик для Olympus/Panasonic, предназначен для дистанционного запуска и управления внешними накамерными вспышками в режимах TTL, а также запуска студийных моноблоков. Максимальный радиус действия - 100 метров.

Описание

Радиосинхронизатор (передатчик) с поддержкой полного набора функций TTL для камер Olympus/Panasonic.

  • Совместимые камеры - Olympus PEN-F, E-P3, E-P5, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PL8, E-M1, E-M10II, Panasonic DMC-G85, DMC-GH4, DMC-GF1, DMC-GX85, DMC-LX100, DMC-FX2500GK и другие (для указанных камер проводилось тестирование совместимости).
  • Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/TTL) - серия AD600, серия AD360II, AD200, серия V860II, серия V850II/TT685, TT600/TT350o.
  • Совместимость со вспышками Godox со встроенным приемником (управление/высокоскоростная синхронизация) - серии Qicker II, QT II, SK II, DP II, GS II.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (управление/высокоскоростная синхронизация) -  AD360, AR400.
  • Совместимость со вспышками, подключенными к приемнику Godox XTR-16 (только запуск) - серии Qicker, SK, DP, GT/GS, Smart.

Характеристики:

  • антенна - внутренняя
  • вход/выход - горячий башмак, гнездо 2,5 мм
  • индикация состояния - светодиодный индикатор (красный)
  • используемые радиочастоты - 2,4 ГГц
  • каналы - 32 канала, 5 групп
  • корпус - ударостойкий пластик
  • радиус действия - до 100 м
  • способы крепления - на горячий башмак
  • электропитание - 3 В (две батареи типа AA)
  • габариты, мм - 90x58x50
  • вес, г - 90 (с батареями)

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