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Godox X1C TTL радиосинхронизатор для Canon

Godox X1C TTL радиосинхронизатор для Canon

Godox
Артикул: NVF-9829

Godox X1C TTL - радиосинхронизатор для системы Canon.

Радиосинхронизатор с поддержкой управления вспышками в группах, подсветкой автофокуса, поддержкой HSS до 1/8000. Может использоваться для вспышек Canon, Godox WITSRO, Godox Ving. 

Описание

Синхронизатор серии Godox X, может запускать устройства со встроенным приемником Godox X, или использовать другие вспышки TTL-вспышки с приемником X1RN. Позволяет управлять вспышками, выбирать режимы, мощность, зум и другие параметры с передатчика, установленного на камере.

Синхронизатор может напрямую (без приемника X1RN) запускать вспышки Godox TT685C (для Canon), Godox TT685N (для Nikon), Godox TT685S (для Сони). Имеет большой дисплей, подсветка автофокуса. 

Характеристики:

  • рабочая частота – 2,4GHz
  • дальность действия, м - >100
  • режимы – ETTL, М, Multi
  • синхронизация, с - 1/8000
  • ручной режим вспышки - 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
  • режим GR Group – A, B, C, D, E (5 групп) 32 канала
  • дисплей ЖК - есть
  • подсветка включения-выключения - есть
  • HSS установка задержки, мс – 0-19,9
  • микро-USB порт - есть
  • PC Sync порт - есть

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