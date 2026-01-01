Godox X1C TTL радиосинхронизатор для Canon

Синхронизатор серии Godox X, может запускать устройства со встроенным приемником Godox X, или использовать другие вспышки TTL-вспышки с приемником X1RN. Позволяет управлять вспышками, выбирать режимы, мощность, зум и другие параметры с передатчика, установленного на камере.
Синхронизатор может напрямую (без приемника X1RN) запускать вспышки Godox TT685C (для Canon), Godox TT685N (для Nikon), Godox TT685S (для Сони). Имеет большой дисплей, подсветка автофокуса.
Характеристики:
- рабочая частота – 2,4GHz
- дальность действия, м - >100
- режимы – ETTL, М, Multi
- синхронизация, с - 1/8000
- ручной режим вспышки - 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
- режим GR Group – A, B, C, D, E (5 групп) 32 канала
- дисплей ЖК - есть
- подсветка включения-выключения - есть
- HSS установка задержки, мс – 0-19,9
- микро-USB порт - есть
- PC Sync порт - есть