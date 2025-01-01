images
Grifon FLH-C переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-1898

Grifon FLH-C – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта.

Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Арт. NVF-2283
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-101GS silver/gold – комбинированный зонт с двусторонним сменным куполом серебро/золото. Диаметр 101 см.

1 240 ₽
Phottix 87200 Varos Pro S держатель для вспышки и зонта
Арт. OLE-1378
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Phottix Varos Pro S (87200) – небольшой держатель для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы.

Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонта. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 25. Вес - 0,4 кг.

2 310 ₽
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Арт. NVF-3096
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

250 ₽
