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Fujimi FJRT-FC240 радиосинхронизатор
Fujimi FJRT-FC240 радиосинхронизатор

Fujimi FJRT-FC240 радиосинхронизатор

Fujimi
Артикул: NVF-8370

Fujimi FJRT-FC240 – радиосинхронизатор для вспышек Canon/Nikon, который работает на беспроводном канале FSK 2,4Гц, доступном для использования в большинстве стран. Радиус действия на открытом пространстве составляет 100 м., скорость срабатывания, max 1/200 сек. 

Описание

Fujimi FJRT-FC240 радиосинхронизатор

Комплектация

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