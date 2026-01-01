Артикул: NVF-8370

Fujimi FJRT-FC240 – радиосинхронизатор для вспышек Canon/Nikon, который работает на беспроводном канале FSK 2,4Гц, доступном для использования в большинстве стран. Радиус действия на открытом пространстве составляет 100 м., скорость срабатывания, max 1/200 сек.