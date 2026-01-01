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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJRT-FC240 – радиосинхронизатор для вспышек Canon/Nikon, который работает на беспроводном канале FSK 2,4Гц, доступном для использования в большинстве стран. Радиус действия на открытом пространстве составляет 100 м., скорость срабатывания, max 1/200 сек.
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