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Bowens BW-5170 Pulsar карта радиосинхронизации

Bowens BW-5170 Pulsar карта радиосинхронизации

Bowens
Артикул: PSL-026

Bowens BW-5170 Pulsar – карта радиосинхронизации для запуска Gemini R, Gemini C или Gemini Pro.

Описание

Для запуска Gemini R, Gemini C или Gemini Pro посредством радиосинхронизатора Pulsar необходимо просто вставить карту Bowens BW-5170 Pulsar в слот на задней панели моноблока, а антенну – в разъем на его боковой поверхности. Это надежней, чем подключать к моноблоку внешний синхронизатор, так как это избавит от проводного соединения принимающего устройства с осветительным прибором. 

Комплектация

  • 1 карта радиосинхронизации Pulsar
  • 1 антенна

Полезные ссылки:

Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

 

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980 ₽
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