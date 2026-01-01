Bowens BW-5170 Pulsar карта радиосинхронизации

Описание

Для запуска Gemini R, Gemini C или Gemini Pro посредством радиосинхронизатора Pulsar необходимо просто вставить карту Bowens BW-5170 Pulsar в слот на задней панели моноблока, а антенну – в разъем на его боковой поверхности. Это надежней, чем подключать к моноблоку внешний синхронизатор, так как это избавит от проводного соединения принимающего устройства с осветительным прибором.