Bowens BW-5170 Pulsar карта радиосинхронизации

Для запуска Gemini R, Gemini C или Gemini Pro посредством радиосинхронизатора Pulsar необходимо просто вставить карту Bowens BW-5170 Pulsar в слот на задней панели моноблока, а антенну – в разъем на его боковой поверхности. Это надежней, чем подключать к моноблоку внешний синхронизатор, так как это избавит от проводного соединения принимающего устройства с осветительным прибором.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.