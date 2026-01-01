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Bowens BW-3967 комплект радиосинхронизации Pulsar Tx Rx

Bowens BW-3967 комплект радиосинхронизации Pulsar Tx Rx

Bowens
Артикул: PSL-068

Комплект радиосинхронизации Pulsar Tx Rx помогает избавиться от проводов на съемочной площадке.

Состоит из передатчика Pulsar TX и карты-приемника Pulsar RX и антенны. Уультракомпактный радиопередатчик имеет корпус малой толщины и аккуратную конструкцию, благодаря чему фотографы гарантировано могут снимать комфортно, без потери сбалансированности камеры из-за громоздкости приспособлений.

Описание

Комплект радиосинхронизации Bowens BW-3967 состоит из передатчика Pulsar TX, карты-приемника Pulsar RX и антенны, что позволяет отказаться от использования синхрокабелей. Pulsar Tx – самый маленький и самый надежный радиопередатчик в своем классе.Pulsar Tx снабжен уникальной новой системой Click-Lock для надежного крепления устройства на горячий башмак камеры без необходимости дальнейшего усиления через винт. Click-Lock обеспечивает надежную связь с пусковой кнопкой, независимо от того, как ориентирована камера (потери связи, как это случается с некоторыми более тяжелыми по весу устройствами, не происходит).

Легкий Pulsar Tx весит всего 34 грамма и питается от одной батареи CR2032; система управления питанием обеспечивает длительное время автономной работы, контролируя, чтобы устройство всегда находилось в энергосберегающем режиме, пока не потребуется больше энергии.

Bowens BW-3967 прост в управлении – в работе всего две кнопки, позволяющие полностью контролировать 24 радиозоны и тестировать осветительное оборудование без внешних переключателей. Это означает, что в приборе нечему ломаться, и негде скапливаться пыли. Все эти условия могли бы сократить срок службы устройства. Цельная антенна также работает на долговечность. Ряд светодиодных лампочек показывает выбранные каналы и студии.Для запуска вашего Gemini R, Gemini C или Gemini Pro посредством радиосинхронизатора Pulsar просто вставьте карту в слот на задней панели моноблока, а антенну – в разъем на его боковой поверхности. Это надежней, чем подключать к моноблоку внешний синхронизатор, так как появляется возможность избавиться от проводного соединения принимающего устройства с осветительным прибором.Технические параметры:

  • рабочая частота: 433 МГц
  • расстояние: 25 м
  • питание: батарея 1xCR2032
  • вес: 34 г

Комплект совместим с моноблоками Bowens Gemini C/R/Pro: Gemini Classic 250C, Gemini Classic 500C, Gemini 250R, Gemini 500R, Gemini 500Pro, Gemini 750Pro, Gemini 1000Pro, Gemini 1500Pro.

Комплектация

Полезные ссылки:

Как выбрать синхронизатор? Для чего они нужны и какими бывают?

 

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