Yongnuo MC-36B C3 пульт управления проводной с таймером

Описание

В отличие от обычного тросика дистанционного управления, эта модель имеет ряд полезных функций, позволяющих использовать пульт не только для исключения встряски камеры при нажатии кнопки спуска затвора, но также запрограммировать фотокамеру на съемку в заданном пользователем режиме.

Режимы:

таймер автоспуска затвора

интервальный таймер срабатывания затвора

таймер для длительных выдержек

функция установки счетчика кадров

звуковой сигнал (с возможностью отключения)

световой индикатор срабатывания затвора

Таймер может быть установлен на время от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд. Задержка спуска затвора: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду. Интервал экспозиции: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду. Интервал спуска затвора: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду.

В выключенном состоянии работает как проводной спусковой тросик.

Характеристики: