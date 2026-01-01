Phottix Nikos N10 (16330) пульт дистанционного управления для Nikon

автоспуск – производит задержку времени перед любым действием (до 99 ч 59 мин 59 с). Позволяет сделать одиночный снимок по истечении заданного времени

интервальный таймер – приводит в действие затвор через заданный интервал (интервал может быть установлен от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с). Выставить количество повторений можно в настройке количества кадров (Number of Frames). Если количество кадров установлено на ноль, Nikos будет продолжать съемку до тех пор, пока функция «Интервальный таймер» не будет приостановлена.