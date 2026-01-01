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Phottix Nikos N10 (16330) пульт дистанционного управления для Nikon

Phottix Nikos N10 (16330) пульт дистанционного управления для Nikon

Phottix
Артикул: NVF-5168

Phottix Nikos N10 – пульт дистанционного управления, который является интервалометром, т.е. цифровым таймером, активирующим затвор фотоаппарата через определенные интервалы времени. Предназначен для работы с камерами системы Nikon.

Описание

Пульт может применятся, как обыкновенный проводной пульт для спуска затвора фотокамеры.  Можно использовать функциональную возможность автоспуска с задержкой, либо интервального таймера для произведения снимков с постоянным временным интервалом. Phottix® Nikos также является простым в применении пультом управления фотоаппарата DSLR. Благодаря небольшим габаритам, он с легкостью уместится в сумке с камерой, а антистатический ремешок позволит без труда повесить аксессуар на штатив.

Технические функции:

  • автоспуск – производит задержку времени перед любым действием (до 99 ч 59 мин 59 с). Позволяет сделать одиночный снимок по истечении заданного времени
  • интервальный таймер – приводит в действие затвор через заданный интервал (интервал может быть установлен от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с).  Выставить количество повторений можно в настройке количества кадров (Number of Frames). Если количество кадров установлено на ноль, Nikos будет продолжать съемку до тех пор, пока функция «Интервальный таймер» не будет приостановлена.
  • таймер длительной выдержки. Если камера установлена в режим Bulb (выдержка от руки), то таймер длительной выдержки будет удерживать затвор камеры открытым в течение заданного отрезка времени (до 99 ч 59 мин 59 с).
  • количество кадров. Счетчик определяет количество раз срабатывания затвора, которые произведет Nikos в режиме воспроизведения (0-99).

Характеристики:

  • питание – CR2032 (3V)
  • размер, мм – 100х40х15
  • длина кабеля, см 90
  • совместимость –  Nikon D90/ D5000/D7000/D3100

Разъем кабеля данного комплекта поставки: N10

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