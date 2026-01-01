Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1

Пульт предназначен для фотосъемки в студии, макрофотосъемки, фотосъемки с низким освещением и длительной экспозицией.
Поддерживает следующие режимы:
- S – одиночная экспозиция. Неполное нажатие кнопки спуска затвора приведет фотоаппарат к фокусировке, полное нажатие приводит в действие спуск затвора
- 2S – двухсекундная задержка. Позволяет фотографировать с двухсекундной задержкой
- многократная экспозиция – необходимо установить фотоаппарат в режим многократной экспозиции. Привести фотоаппарат в режим продолжительного фотографирования можно, удерживая в нажатом положении кнопку спуска затвора пульта д/у (не менее 3 секунд). С помощью повторного однократного нажатия происходит остановка съемки
- режим выдержки от руки (Bulb) – необходимо установить фотоаппарат в режим Bulb. Зафиксировать затвор в открытом положении можно, удерживая в нажатом положении кнопку спуска затвора пульта д/у (не менее 3 секунд). Повторное однократное нажатие кнопки спуска приведет к снятию фиксации затвора
- режим О – позволяет использовать пульт с фотоаппаратами системы Olympus (дополнительный режим предусмотрен только для работы с камерами Olympus).
Характеристики:
- питание, А 23
- размеры, см – 9,4x2,7x1,4
- вес, г – 32
- дальность, м – 100