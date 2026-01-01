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Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1
Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1
Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1

Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1

Phottix
Артикул: NVF-5159

Phottix Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1 – беспроводной пульт с дальностью инфракрасного сигнала 100 метров. Пульт д/у Aristo может работать с основными режимами съемки: одиночная съемка, двухсекундная задержка, многократная экспозиция, а также выдержка от руки (режим Bulb). Поддерживает мгновенный и неполный спуск, функции AE/AF.  

Описание

Пульт предназначен для фотосъемки в студии, макрофотосъемки, фотосъемки с низким освещением и длительной экспозицией.

Поддерживает следующие режимы:

  • S – одиночная экспозиция. Неполное нажатие кнопки спуска затвора приведет фотоаппарат к фокусировке, полное нажатие приводит в действие спуск затвора
  • 2S – двухсекундная задержка. Позволяет фотографировать с двухсекундной задержкой
  • многократная экспозиция – необходимо установить фотоаппарат в режим многократной экспозиции. Привести фотоаппарат в режим продолжительного фотографирования можно, удерживая в нажатом положении  кнопку спуска затвора пульта д/у (не менее 3 секунд). С помощью повторного однократного нажатия происходит остановка съемки
  • режим выдержки от руки (Bulb) – необходимо установить фотоаппарат в режим Bulb. Зафиксировать затвор в открытом положении можно, удерживая в нажатом положении кнопку спуска затвора пульта д/у (не менее 3 секунд).  Повторное однократное нажатие кнопки спуска приведет к снятию фиксации затвора
  • режим О – позволяет использовать пульт с фотоаппаратами системы Olympus (дополнительный режим предусмотрен только для работы с камерами Olympus).

Характеристики:

  • питание, А 23
  • размеры, см – 9,4x2,7x1,4
  • вес, г – 32
  • дальность, м – 100

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