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Phottix (14455) Plato 2.4GHz проводной и радиопульт дистанционного управления для камер Nikon
Phottix (14455) Plato 2.4GHz проводной и радиопульт дистанционного управления для камер Nikon

Phottix (14455) Plato 2.4GHz проводной и радиопульт дистанционного управления для камер Nikon

Phottix
Артикул: DAN-3638

Пульт дистанционного управления Phottix (14455) Plato 2.4GHz для Nikon.

Комбинированный пульт для Nikon. Работает на частоте 2,4 ГГц. Рабочая дистанция в беспроводном режиме до 100 метров.


Описание

Гибрид проводного и беспроводного пультов дистанционного управления камерой. Комплект состоит из передатчика, приемника и управляющего кабеля для соединения с камерой. В беспроводном режиме приемник и передатчик взаимодействуют на одном из 16 млн. каналов с частотой 2,4 ГГц. Рабочая дистанция в этом режиме - до 100 метров.

Режимы работы: одиночный спуск, спуск с 2-х секундной задержкой, Continuous - при срабатывании приемник произведет 5 снимков,
Bulb - нажав кнопку спуска, затвор фотоаппарата остается открытым. Повторное нажатие кнопки приводит к закрытию затвора.

Беспроводной спуск затвора разработан для того, чтобы привести в действие спуск затвора фотокамеры без нажатия на саму кнопку затвора. Это может оказаться полезным при фотографировании в режиме долгой выдержки с установленной на штативе камерой.

Питание - 2 элемента формата ААА.

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