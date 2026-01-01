Phottix (14455) Plato 2.4GHz проводной и радиопульт дистанционного управления для камер Nikon

Описание

Гибрид проводного и беспроводного пультов дистанционного управления камерой. Комплект состоит из передатчика, приемника и управляющего кабеля для соединения с камерой. В беспроводном режиме приемник и передатчик взаимодействуют на одном из 16 млн. каналов с частотой 2,4 ГГц. Рабочая дистанция в этом режиме - до 100 метров.

Режимы работы: одиночный спуск, спуск с 2-х секундной задержкой, Continuous - при срабатывании приемник произведет 5 снимков,

Bulb - нажав кнопку спуска, затвор фотоаппарата остается открытым. Повторное нажатие кнопки приводит к закрытию затвора.

Беспроводной спуск затвора разработан для того, чтобы привести в действие спуск затвора фотокамеры без нажатия на саму кнопку затвора. Это может оказаться полезным при фотографировании в режиме долгой выдержки с установленной на штативе камерой.

Питание - 2 элемента формата ААА.