Phottix 10720 N10 проводной пульт дистанционного управления мини

Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Проводной пульт дистанционного управления Phottix (10720) N10, мини.
Применяется для дистанционного спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля - 1 м. Совместим с Nikon D90/D3100/D5000/D7000.
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Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.
Fotokvant RFLH-40 клипса с головкой 1/4 с нагрузкой до 300 гр. Клипса позволяет использовать дополнительное оборудование при съемке на телефон, например LED-панели или микрофоны.