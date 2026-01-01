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Phottix 10720 N10 проводной пульт дистанционного управления мини
Phottix 10720 N10 проводной пульт дистанционного управления мини

Phottix 10720 N10 проводной пульт дистанционного управления мини

Phottix
Артикул: DAN-3641

Проводной пульт дистанционного управления Phottix (10720) N10, мини.

Применяется для дистанционного спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля - 1 м. Совместим с Nikon D90/D3100/D5000/D7000.

Описание

Phottix 10720 N10 проводной пульт дистанционного управления мини

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