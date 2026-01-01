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Fujimi FJ-RC6U универсальный инфракрасный пульт для Nikon,PENTAX, Olympus,Panasonic, Sony
Fujimi FJ-RC6U универсальный инфракрасный пульт для Nikon,PENTAX, Olympus,Panasonic, Sony

Fujimi FJ-RC6U универсальный инфракрасный пульт для Nikon,PENTAX, Olympus,Panasonic, Sony

Fujimi
Артикул: DAN-5696

Универсальный инфракрасный пульт Fujimi FJ-RC6U для камер Nikon, PENTAX, Olympus, Panasonic, Sony.

Беспроводной, инфракрасный пульт дистанционного управления для камер Nikon, PENTAX, Olympus, Panasonic, SonyКлассический электронный тросик, пускатель затвора.

Описание

Пульт подходит для большинства моделей фотокамер оборудованных инфракрасным приемником. Он работает на расстоянии до 5-8 метров при прямой видимости ИК приемника камеры. Следует просто направить пульт к фотоаппарату и сделать снимок, также возможно его применение для запуска видео.


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