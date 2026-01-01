Fujimi FJ-RC6U универсальный инфракрасный пульт для Nikon,PENTAX, Olympus,Panasonic, Sony

Описание

Пульт подходит для большинства моделей фотокамер оборудованных инфракрасным приемником. Он работает на расстоянии до 5-8 метров при прямой видимости ИК приемника камеры. Следует просто направить пульт к фотоаппарату и сделать снимок, также возможно его применение для запуска видео.



