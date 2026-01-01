Falcon Eyes DCS-1 цифровая световая ловушка

Характеристики:
- имеет 5 различных методов синхронизации, которые выбираются специальной кнопкой, обозначаются световыми индикаторами
- мгновенная синхронизация
- синхронизация с задержкой 50 мкс
- срабатывание по 2 вспышке
- срабатывание по 3 вспышке
- срабатывание по 4 вспышке
- максимальная дистанция покрытия (для вспышек с ведущим числом 6 и освещенности менее 100 лк)
- имеет функцию автоматического выключения
- питание от батареи 4LR44
Внимание! Если ведущее число внутренней вспышки камеры GN меньше 5, то DCS-1 может не сработать.