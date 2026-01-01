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Falcon Eyes DCS-1 цифровая световая ловушка

Falcon Eyes DCS-1 цифровая световая ловушка

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2120

Falcon Eyes DCS-1 – световой синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Вставляется в соответствующий разъем вспышки. Имеет 3,5 мм и 6,3 мм переходники (поставляются в комплекте), делающие ее подходящей для большинства студийных вспышек.

 

Описание

Характеристики:

  • имеет 5 различных методов синхронизации, которые выбираются специальной кнопкой, обозначаются световыми индикаторами
    • мгновенная синхронизация
    • синхронизация с задержкой 50 мкс
    • срабатывание по 2 вспышке
    • срабатывание по 3 вспышке
    • срабатывание по 4 вспышке
  • максимальная дистанция покрытия (для вспышек с ведущим числом 6 и освещенности менее 100 лк) 
  • имеет функцию автоматического выключения
  • питание от батареи 4LR44

Внимание! Если ведущее число внутренней вспышки камеры GN меньше 5, то DCS-1 может не сработать.

 

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