Falcon Eyes DCS-1 цифровая световая ловушка

Артикул: NVF-2120

Falcon Eyes DCS-1 – световой синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Вставляется в соответствующий разъем вспышки. Имеет 3,5 мм и 6,3 мм переходники (поставляются в комплекте), делающие ее подходящей для большинства студийных вспышек.