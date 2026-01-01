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Tether Tools CAW3MB Case Air Camera Connector Cable USB 3.0 Micro-B кабель

Tether Tools CAW3MB Case Air Camera Connector Cable USB 3.0 Micro-B кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4919

Кабель Tether Tools CAW3MB Case Air Camera Connector Cable USB 3.0 Micro-B.

Кабель применяется для передачи данных на компьютер или ноутбук, также через разьем USB 3.0 micro-B используется для питания и передачи данных на портативные накопители. Технология, обеспечивает высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 20 дюймов (50 см). 

Описание

Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Он полностью экранирован, чтобы отфильтровать шум сигнала и уменьшить ошибки передачи.


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