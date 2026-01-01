Tether Tools CAW3MB Case Air Camera Connector Cable USB 3.0 Micro-B кабель

Арт. DAN-4927

Кабель Tether Tools CU61RT02-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 50cm Orange.

Кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B, позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников. Длина - 50 см. Кабель не предназначен для зарядки. Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере.