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Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller 0.35 м Orange базовый контроллер
Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller 0.35 м Orange базовый контроллер
Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller 0.35 м Orange базовый контроллер
Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller 0.35 м Orange базовый контроллер

Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller 0.35 м Orange базовый контроллер

Tether Tools
Артикул: DAN-2912

Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller Orange базовый контроллер.

Контроллер для поддержания стабильного соединение USB 3.0 между камерой и компьютером.

Описание

TetherBoost Pro поддерживает соединения длиной до 4,8 м и может использоваться с дополнительными активными устройствами для создания рабочих установок длиной до 20 м. Внешнее питание не требуется, так как разъем активно использует питание от подключенной камеры и компьютера. 

Прилагаемый кабель USB-DC позволяет работать с дополнительным внешним блоком питания или с помощью прилагаемого адаптера переменного тока, от сети. Также имеется дополнительный удлинитель JerkStopper, который предотвращает отсоединение концов кабеля во время использования.

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