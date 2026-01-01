Tether Tools TBPRO-ORG-JP TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller 0.35 м Orange базовый контроллер

Описание

TetherBoost Pro поддерживает соединения длиной до 4,8 м и может использоваться с дополнительными активными устройствами для создания рабочих установок длиной до 20 м. Внешнее питание не требуется, так как разъем активно использует питание от подключенной камеры и компьютера.

Прилагаемый кабель USB-DC позволяет работать с дополнительным внешним блоком питания или с помощью прилагаемого адаптера переменного тока, от сети. Также имеется дополнительный удлинитель JerkStopper, который предотвращает отсоединение концов кабеля во время использования.