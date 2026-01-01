Tether Tools CUCRTC1-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle Adapter 50cm Orange кабель

Характеристики:
- Штекеры: USB-C - USB-C
- Макс. ток 3А
- Материал медь
- Длина: 50 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 50 см, один из разъемов изогнут под прямым углом для удобства подключения. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
Характеристики:
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SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.