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Tether Tools CUCRTC1-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CUCRTC1-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle Adapter 50cm Orange кабель

Tether Tools CUCRTC1-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle Adapter 50cm Orange кабель

Tether Tools
Артикул: OLE-3515

Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 50 см, один из разъемов изогнут под прямым углом для удобства подключения. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

Описание

Характеристики:

  • Штекеры: USB-C - USB-C
  • Макс. ток 3А
  • Материал медь
  • Длина: 50 см

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2 960 ₽
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