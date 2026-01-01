SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см

Артикул: OLE-3141

HDMI кабель длиной 55 см с низкопрофильными разъемами HDMI - MicroHDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля. Специально разработан для использования с навесным оборудованием и совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами MicroHDMI.