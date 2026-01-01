SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см

Характеристики:
- Совместимое оборудование: Sony A7RIV, A9II, A7III, A6600, Canon R5/R6, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T4, SIGMA fp и др
- Разъемы HDMI - MicroHDMI
- Длина 55 см
- Вес 16 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
HDMI кабель длиной 55 см с низкопрофильными разъемами HDMI - MicroHDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля. Специально разработан для использования с навесным оборудованием и совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами MicroHDMI.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter