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SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см
SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см
SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см
SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см
SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см

SmallRig 3043B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 55 см

SmallRig
Артикул: OLE-3141

HDMI кабель длиной 55 см с низкопрофильными разъемами HDMI - MicroHDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля. Специально разработан для использования с навесным оборудованием и совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами MicroHDMI.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое оборудование: Sony A7RIV, A9II, A7III, A6600, Canon R5/R6, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T4, SIGMA fp и др
  • Разъемы HDMI - MicroHDMI
  • Длина 55 см
  • Вес 16 г

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