SmallRig 2956B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см

Характеристики:
- Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.
- Длина 35 см
- Вес 16 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
HDMI кабель длиной 35 см с полноразмерными низкопрофильными разъемами HDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля.
Характеристики:
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