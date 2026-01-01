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SmallRig 2956B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см

SmallRig 2956B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см

SmallRig
Артикул: OLE-3137

HDMI кабель длиной 35 см с полноразмерными низкопрофильными разъемами HDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.
  • Длина 35 см
  • Вес 16 г

Комплектация

  • кабель HDMI
  • кабельная стяжка

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