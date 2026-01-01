Rotolight (R130) Universal Hot Shoe Adapter адаптер -горячий башмак

Артикул: DAN-2599

Адаптер-горячий башмак Universal Hot Shoe Adapter Rotolight (R130).

Универсальный адаптер горячий башмак для камер, которые не оснащены встроенным разъемом подключения PC Sync. Адаптер предназначен для выполнения пуска импульса прибора NEO 2, установленного на камеру, но при этом он не позволит использовать функцию высокоскоростной синхронизации. Совместим с Canon, Nikon, Sony, Olympus и Fuji.