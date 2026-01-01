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Dedolight DEFRM-MS1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало серебро с креплением горячий башмак 7x10 см
Dedolight DEFRM-MS1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало серебро с креплением горячий башмак 7x10 см
Dedolight DEFRM-MS1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало серебро с креплением горячий башмак 7x10 см

Dedolight DEFRM-MS1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало серебро с креплением горячий башмак 7x10 см

Dedolight
Артикул: OLE-3294

Миниатюрный гибкий рефлектор размером 7 х 10 см состоит из маленьких серебряных зеркал размером 6х6 мм. Оснащен креплением холодный башмак. Используется для создания бесконечных вариаций эффектов рассеянного света. Отражатель сконструирован таким образом, чтобы его можно было сгибать, деформировать и сохранять форму после достижения желаемого рисунка. 

Описание

Различные световые блики зависят от размера зеркал сетки, источника света и расстояния между рефлектором  и осветителем. Эффект также меняется в зависимости от настройки потока/точечного луча.

Рефлекторы могут быть повреждены при размещении источников тепла в непосредственной близости. Светодиодные источники рекомендуется использовать на близком расстоянии (в пределах 90 см). Не рекомендуется размещать мощные галогенные источники или источники HMI ближе 120 см от отражателей.

Характеристики:

  • Размер зеркал 6х6 мм
  • Цвет серебряный
  • Крепление - холодный башмак
  • Размер рефлектора 7х10 см

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