images
images
images
Dedolight DEFRM-MG1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало золото с креплением горячий башмак 7x10 см
Dedolight DEFRM-MG1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало золото с креплением горячий башмак 7x10 см
Dedolight DEFRM-MG1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало золото с креплением горячий башмак 7x10 см

Dedolight DEFRM-MG1 EFLECT мини-отражатель мультизеркало золото с креплением горячий башмак 7x10 см

Dedolight
Артикул: OLE-3293

Миниатюрный гибкий рефлектор размером 7 х 10 см состоит из маленьких золотых зеркал размером 6х6 мм. Оснащен креплением холодный башмак. Используется для создания бесконечных вариаций эффектов рассеянного света. Отражатель сконструирован таким образом, чтобы его можно было сгибать, деформировать и сохранять форму после достижения желаемого рисунка. 

Описание

Различные световые блики зависят от размера зеркал сетки, источника света и расстояния между рефлектором  и осветителем. Эффект также меняется в зависимости от настройки потока/точечного луча.

Рефлекторы могут быть повреждены при размещении источников тепла в непосредственной близости. Светодиодные источники рекомендуется использовать на близком расстоянии (в пределах 90 см). Не рекомендуется размещать мощные галогенные источники или источники HMI ближе 120 см от отражателей.

Характеристики:

  • Размер зеркал 6х6 мм
  • Цвет золотой
  • Крепление - холодный башмак
  • Размер рефлектора 7х10 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Родни Смит
Родни Смит
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.