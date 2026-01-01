Dedolight DEFRCS-MS2 EFLECT отражатель мультизеркало серебро с креплением горячий башмак

Различные световые блики зависят от размера зеркал сетки, источника света и расстояния между рефлектором и осветителем. Эффект также меняется в зависимости от настройки потока/точечного луча.
Рефлекторы могут быть повреждены при размещении источников тепла в непосредственной близости. Светодиодные источники рекомендуется использовать на близком расстоянии (в пределах 90 см). Не рекомендуется размещать мощные галогенные источники или источники HMI ближе 120 см от отражателей.
Характеристики:
- Размер зеркал 9,5х9,5 мм
- Цвет серебряный
- Крепление - холодный башмак
- Размер рефлектора 20,3х20,3 см