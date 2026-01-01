Dedolight DEFRCS-MG1 EFLECT отражатель мультизеркало золото с креплением горячий башмак

Описание

Различные световые блики зависят от размера зеркал сетки, источника света и расстояния между рефлектором и осветителем. Эффект также меняется в зависимости от настройки потока/точечного луча.

Рефлекторы могут быть повреждены при размещении источников тепла в непосредственной близости. Светодиодные источники рекомендуется использовать на близком расстоянии (в пределах 90 см). Не рекомендуется размещать мощные галогенные источники или источники HMI ближе 120 см от отражателей.

Характеристики: