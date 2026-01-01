Артикул: FTR-282

Raylab RTW-03 – студийный вентилятор для волос, который является незаменимым атрибут любой студии. Невозможно представить съемку моды или рекламы без эффектов, которых можно добиться, используя это приспособление, например, движение волос модели. Вентилятор имеет пульт для ручной регулировки мощности, что позволяет как можно точнее добиться необходимого результата. Данная модель отличается простотой и удобством в эксплуатации, а также надежностью конструкции.