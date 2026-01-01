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FST Studio fan студийный вентилятор

FST Studio fan студийный вентилятор

FST
Артикул: NVF-1212

FST Studio fan – передвижной туннельный вентилятор. Предназначенный для создания динамичных и эффектных фотографий в статичных условиях фотостудии. Подходит для рекламной и художественной фотографии, найдет свое применение в профессиональной модельной фэшн съемке.

Описание

Изготовлен в металлическом корпусе цилиндрической формы с матовым покрытием. Имеет плавную регулировку скорости движения воздуха. Дистанционное управление осуществляется на расстоянии 3 метра, длина кабеля питания – 5 метров. Крепиться на любую стандартную студийную стойку с нагрузкой от 10 кг.

Характеристики:

  • источник питания – 220 В/50 Гц
  • мощность – 130 Вт
  • потребляемый ток – 0,5 А
  • скорость вращения – 2600 об/мин
  • расход воздуха – 20 куб.м/мин
  • уровень шума – ~72 ДБ/А
  • конденсатор – 2,7 мкФ/450В
  • вес – 11 кг
  • размеры – 36х36х43 см

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