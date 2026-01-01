FST Studio fan студийный вентилятор

Изготовлен в металлическом корпусе цилиндрической формы с матовым покрытием. Имеет плавную регулировку скорости движения воздуха. Дистанционное управление осуществляется на расстоянии 3 метра, длина кабеля питания – 5 метров. Крепиться на любую стандартную студийную стойку с нагрузкой от 10 кг.
Характеристики:
- источник питания – 220 В/50 Гц
- мощность – 130 Вт
- потребляемый ток – 0,5 А
- скорость вращения – 2600 об/мин
- расход воздуха – 20 куб.м/мин
- уровень шума – ~72 ДБ/А
- конденсатор – 2,7 мкФ/450В
- вес – 11 кг
- размеры – 36х36х43 см