Bowens BW-2555EUR Ветродуй Bowens JetStream II 250 мм

Описание

Когда необходим точный, детальный контроль над скоростью и направлением потока воздуха, вентилятором не обойтись. Поможет Jetstream, профессиональный ветродуй Bowens.

Цилиндрическая конструкция Jetstream позволяет создавать управляемые "трубы" воздуха, не нарушающие общей картины, что невозможно с обычным вентилятором.

Объем воздушного потока можно изменять с легкого бриза на шторм с цифровой панели управления или при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления имеет восемь уникальных ИК каналов настройки, позволяющих контролировать ветродуи индивидуально или группами для создания различных эффектов.

Jetstream можно расположить на полу и поворачивать по необходимости, а можно установить на любую достаточно прочную стойку или потолочную систему, ведь он снабжен стандартным креплением 5/8".