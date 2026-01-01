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Bowens BW-2555EUR Ветродуй Bowens JetStream II 250 мм

Bowens BW-2555EUR Ветродуй Bowens JetStream II 250 мм

Bowens
Артикул: PSL-013
Это не простой вентилятор! Ветродуй Jetstream предназначен обеспечить точное управление направлением и силой воздушного потока. С его помощью создание многих спецэффектов становится легким делом. Например, можно получить очень интересные результаты при использовании искусственных дыма или тумана.
 

Описание

Когда необходим точный, детальный контроль над скоростью и направлением потока воздуха, вентилятором не обойтись. Поможет Jetstream, профессиональный ветродуй Bowens. 
Цилиндрическая конструкция Jetstream позволяет создавать управляемые "трубы" воздуха, не нарушающие общей картины, что невозможно с обычным вентилятором. 
Объем воздушного потока можно изменять с легкого бриза на шторм с цифровой панели управления или при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления имеет восемь уникальных ИК каналов настройки, позволяющих контролировать ветродуи индивидуально или группами для создания различных эффектов.
Jetstream можно расположить на полу и поворачивать по необходимости, а можно установить на любую достаточно прочную стойку или потолочную систему, ведь он снабжен стандартным креплением 5/8". 
Jetstream 250 наш стандартного размера профессиональный ветродуй стал стандартом для всей индустрии, Вы можете увидеть его в фото- и телестудиях, на модных показах по всему миру.
 

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